Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü
58 dakika önce
İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ ( aktüel görüntü 1)(Tür: İstanbul)
İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ ( aktüel görüntü 1)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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