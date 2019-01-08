Son Dakika Haberleri: Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü

Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü

21 dakika önce

İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ ( cep telefonu)(Tür: İstanbul)

İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ ( cep telefonu)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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