Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü (2) (Aktüel)
2 saat önce
Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul DHA Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera Ersan SAN - İStanbul DHA
Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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