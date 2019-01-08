Son Dakika Haberleri: Eyüp Devlet Hastanesinde İstinat Duvarı Çöktü

Eyüp Devlet Hastanesinde İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (havadan görüntü 1)(Tür: İstanbul)

Eyüp Devlet Hastanesinde İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (havadan görüntü 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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