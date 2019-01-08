Eyüp Devlet Hastanesinde İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
İstanbul - EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (havadan aktüel görüntüler )(Tür: İstanbul)
İstanbul
- EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (havadan aktüel görüntüler )
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:46 Kaynak: DHA
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