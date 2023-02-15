Eyüp Esen: Bu uygulamalar hayati önem taşıyor

Mobil Uygulama Videoları Youtube kanalı sahibi Eyüp Esen, "Deprem ile mücadelede AFAD'ın sunduğu mobil uygulama olan AFAD Acil deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim videolarını kullanıcılarına sunmaktadır. 6 Şubat'ın bize hatırlattığı gerçeklere bakacak olursak AFAD'ın sunduğu eğitim videoları birçok hayatı kurtarabilir. Deprem anında binadan çıktıktan sonra toplanma alanına gitmek oldukça önemlidir. AFAD Acil uygulaması sizin konumunuza özel en yakın toplanma alanını size göstermektedir. Böylece vakit kaybetmeden toplanma alanına gitmeniz mümkündür. AFAD Acil uygulamasının sunduğu başka bir seçenek de acil çağrı butonudur. Yaralı olduğunuz durumda, enkaz altındaysanız, yakınınıza ulaşamıyorsanız ya da kaybolduysanız acil çağrı butonuna basarak ilgili yerlerden yardım almanız mümkündür." dedi.

DEPREM ANINDA VE SONRASINDA ÖNEM TAŞIYOR

Deprem anında enkaz altında kaldıysanız ve yaşam üçgeni içerisindeyseniz sesinizin duyulması çıkarılmanız için önem teşkil etmektedir. Günlerce enkaz altında beklemeniz gerekebilir ve bu da sizi güçsüz kılabilir. Konuşmasına devam eden Eyüp Esen, "Düdüğüm isimli mobil uygulama ile yüksek sesli bir düdük sesi çalabilirsiniz. Uygulamanın ara yüzü karışık değildir. Bu da acil durumda hızlıca düdük çalarak kurtulmanıza yardımcı olabilir. Deprem anında telefonunuzda bulunmasında fayda vardır." ifadelerini kullandı.

BLUETOOTH İLE İLETİŞİM KURULABİLİR

Deprem esnasında enkaz altında kaldığınız durumda internet paketiniz yoksa Bluetooth yoluyla iletişim kurmanız mümkündür. Eyüp Esen, "Bridgefy mobil uygulaması ile Bluetooth üzerinden yakınlarınızdakilerle iletişim kurma şansınız vardır. Bu da internetinizin bulunmadığı durumlar için hayati önem taşımaktadır." dedi.

MOBİL UYGULAMALAR BİLMEDİĞİMİZ İŞLEVLERE SAHİP

Bir çok mobil uygulama bilmediğimiz işlevlere sahiptir. E-devlet ve E-nabız uygulamaları özellikle son yapılan geliştirmeler ile önemli işlevlere sahiptir. YouTube Eyüp Esen, "112 Acil Yardım mobil uygulaması ile acil bir durumda konumunuz ve sağlık bilgileriniz 112 sistemine gönderilecektir. Tek bir butonla tüm bilgilerinizin 112 sistemine gönderilmesi zamandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. E-nabız üzerinden sağlık bilgilerinizi alması da önceki rahatsızlıklarınızın hızlıca tespitini sağlamaktadır." Hayatınızın tehlikede olduğu bir anda zaman kazanmak hayatta kalmanız için önemlidir.

EYÜP ESEN KİMDİR?

12 Aralık 1989 doğumlu olan Eyüp Esen, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiştir. "Algoritmanın Kurumsal Markalar Üzerindeki. Değişimi" üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazılım ve mobil uygulama firmalarına marka danışmanlığı hizmeti vermektedir. Ayrıca "Eyüp ESEN – Mobil Uygulama Videoları" adında bir YouTube kanalı mevcuttur.