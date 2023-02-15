Eyüp ESEN Kimdir? Mobil Uygulamaları Neden Profesyonel Kullanmalıyız?

Insterpro Social Networking Ltd. ve Growing Business Center Ltd. olmak üzere iki şirketi vardır. Yazılım ve mobil uygulama firmalarına marka danışmanlığı hizmeti vermektedir. Ayrıca "Eyüp ESEN – Mobil Uygulama Videoları" adında bir YouTube kanalı mevcuttur. Burada ise mobil uygulamaların detaylı incelemesini ve kullanımının yanısıra IOS ve Android uygulamalar ile alakalı önerilerini paylaşmaktadır.

Growing Business Center Ltd. şirketi ise bir marka danışmanlığı firmasıdır. Özellikle mobil uygulama firmaları olmak üzere yazılım firmalarının marka danışmanlığını yürütmektedir.

Mobil Uygulama Video İçerikleri İle Ön Plana Çıkıyor

Özellikle Eyüp Esen Mobil Uygulama Videoları Youtube kanalı başta olmak üzere bir çok sosyal medya platformunda içerik üretmektedir. Mobil uygulamaların önemine dikkat çeken Eyüp Esen, Türkiye'de cep telefonu kullanım oranının diğer ülkelere göre çok fazla olduğunu belirtiyor. Bunun için cep telefonu kullanıcılarının zararlı ve vakit öldüren uygulamalarda değil de kişisel gelişimine katkı sağlayacak uygulamalarda geçirmesini önemsiyor.

Özellikle yaratıcılık, para kazandırma, iş uygulamalarının popüler olması ve akıllı telefon sahiplerinin bu uygulamaları daha profesyonel kullanması ile kazançlarını arttırabileceğini vurguluyor. Pandemiden sonra evden çalışma modellerinin artması ile birlikte mobil uygulama kullanıcılarının profesyonelleşerek güzel kazançlar elde edebileceğini ifade ediyor.

Yazılım ve Mobil Uygulama Firmaları İçin Markalaşma Hayati Önem Taşıyor

Girişimler ve işletmeler kuruluşundan itibaren sıcak satışa yönelmektedirler. Ancak Eyüp ESEN, bu firmaların öncelikle uzun vadeli hayatta kalabilmeleri ve sürdürülebilir hale gelmeleri için markalaşmanın önemli olduğunu ve bu nedenler Mobil uygulama ve yazılım firmalarına marka danışmanlığı yaptığını belirtiyor. Markanın inşa süreci ve dijital pazarlamanın temelinin dijital izden geçtiğini ifade eden Eyüp ESEN: "Markalaşma sürecinin adımlarını yanlış atan firmalar karlılıklarını istedikleri düzeye getiremeyecek ve uzun yıllar boyunca reklam maliyetlerinden kutulamayacaklardır" şeklinde mottosunun olduğunu belirtiyor.