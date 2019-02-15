Son Dakika Haberleri: Eyüp Gözgeç Asbaşkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı

Eyüp Gözgeç Asbaşkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı

2 saat önce

Geçtiğimiz kasım ayında Rusya'da yapılan Dünya Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulu'nda tekrar AIBA Yönetim Kurulu'na seçilen Eyüp Gözgeç, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.

Eyüp Gözgeç Asbaşkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı, System.String[]


Geçtiğimiz kasım ayında Rusya'da yapılan Dünya Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulu'nda tekrar AIBA Yönetim Kurulu'na seçilen Eyüp Gözgeç, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı. 2010 yılından bu yana Avrupa Boks Konfederasyonu'nun yönetiminde yer alan Gözgeç, 23 Şubat tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak olan Avrupa Boks Konfederasyonu Genel Kurulu'ndaki seçimlerde asbaşkanlık için mücadele edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Avrupa Boks Konfederasyonu, Eyüp Gözgeç, Spor
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