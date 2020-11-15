Eyüp Gözgeç: Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak - Son Dakika

Eyüp Gözgeç: Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak

15.11.2020 13:30
Eyüp Gözgeç: Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa'da pandeminin yayılım göstermesinden dolayı, Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa'da pandeminin yayılım göstermesinden dolayı, Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya başkan Gözgeç'in yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal, asbaşkan Metin Yener, başantrenör Reimundo Zamora Nunez ve çok sayıda milli boksör katıldı.

"DÜNYA ELEMELERİ HAZİRAN AYINDA YAPILACAK"Kahvaltı öncesi DHA'nın sorularına yanıtlayan Gözgeç, boksta Avrupa ve Dünya elemelerinin pandemi nedeniyle bir kez daha ertelendiğini söyledi. 2020 Dünya Olimpiyatlarının, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini söyleyen Gözgeç, "2021 yılında Avrupa kotaları şubat ayında, dünya elemeleri de mayıs ayında yapılacaktı. Alınan yeni karar göre, Avrupa'da pandeminin yayılım göstermesinden dolayı, şubat ayında yapılması planlanan Avrupa elemeleri mart sonuna ve nisan ayına ertelendi. Haziran ayına da dünya elemeleri ertelendi. Yani Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak" diye konuştu."PANDEMİDEN DOLAYI DÜNYA ELEMELERİNİ ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"Pandemiden dolayı Fransa'da gerçekleştirilecek elemelerin olmaması durumunda Türkiye'nin başvurusunun hala geçerli olduğunu söyleyen Gözgeç, "Avrupa elemeleri İngiltere'de kaldığı yerden devam edecek, Dünya elemeleri ise Fransa'da yapılacak. Fransa'da yapılacak elemeler pandeminin gidişatından dolayı olmayabilir. Biz de daha önce bu elemeleri Türkiye'de yapmak için müracaatta bulunmuştuk. Hala müracaatımız geçerli, elemeleri Türkiye'de gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.ERDEMİR: OLİMPİYAT VİZESİNİ ALIP ÜLKEMİZ OLİMPİYATLARDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUMMilli boksör Tuğrulhan Erdemir çocukluk hayali olan olimpiyatların koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyleyerek, "Biz kalifikasyon maçında Londra'daydık. Olimpiyat vizesi almak için son bir maçım kalmıştı. Koronavirüs yüzünden maçım Nisan ayına ertelendi. Şu an iyi bir şekilde hazırlanıyoruz, antrenmanlarımız devam ediyor. Nisan ayında vizeyi alıp ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Takım halinde de güzel bir başarı elde etmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.ÇİFTÇİ: TÜM BENLİĞİMLE OLİMPİYAT MADALYASI İÇİN ÇALIŞIYORUM52 kiloda olimpiyat vizesi alan Milli Boksör Batuhan Çiftçi ise olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, kendi maçlarının erken başlamasından dolayı vizeyi aldığını ifade etti. Çiftçi, "Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlar, benim hedefim olimpiyatlarda altın madalya almak. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor, ben bütün benliğimi veriyorum. Tek amacım olimpiyat madalyası almak, inşallah o madalyayı da alarak ülkemize döneriz" diye konuştu.

Toplantıya Olimpik Erkek Boks Milli Takımı sporcularından, Batuhan Çiftçi (52kg), Mizay Aykol (57kg), Tuğrulhan Erdemir (63kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75kg), Serkay Cömert (75kg), Bayram Malkan (81kg), Mücahit İlyas (91 kg) ve Mehmetcan Işık (+91kg) katıldı.

Eyüp Gözgeç: Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak

Eyüp Gözgeç, Türkiye, Haziran, Nisan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç: Avrupa kıta elemeleri nisan ayında, dünya elemeleri de haziran ayında yapılacak - Son Dakika Spor


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