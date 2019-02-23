Son Dakika Haberleri: Eyüp Gözgeç Eubc Asbaşkanı Oldu

Eyüp Gözgeç Eubc Asbaşkanı Oldu

1 saat önce

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.

Eyüp Gözgeç Eubc Asbaşkanı Oldu, System.String[]
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki EUBC Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa getirilen Gözgeç, 2019-2023 yıllarında bu görevi sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Avrupa, Eyüp Gözgeç, Spor
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