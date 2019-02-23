Eyüp Gözgeç Eubc Asbaşkanı Oldu
1 saat önce
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa
Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç
, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Türkiye
Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya
'nın başkenti Moskova
'daki EUBC Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa getirilen Gözgeç, 2019-2023 yıllarında bu görevi sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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