Son Dakika Haberleri: Eyüp Gözgeç, Eubc Asbaşkanı Oldu

Eyüp Gözgeç, Eubc Asbaşkanı Oldu

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı oldu.

Eyüp Gözgeç, Eubc Asbaşkanı Oldu, System.String[]


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı oldu. 

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren aynı zamanda 27 Şubat'ta yapılacak yeni seçimlerde de yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği'nde asbaşkanlık görevine getirildi. Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan genel kurulda asbaşkan seçilen Gözgeç, 2023 yılına kadar bu görevi sürdürecek.

- Moskova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:42 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa, Eyüp, Spor
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