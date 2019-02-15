Eyüp Gözgeç, Eubc Asbaşkanlığına Aday
1 saat önce
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa
Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç
, EUBC Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı. Türkiye
Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Kasım 2018'de Rusya
'da gerçekleştirilen Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulunda AIBA Yönetim Kuruluna seçilen Gözgeç'in, Avrupa Boks Konfederasyonu
(EUBC) Asbaşkanlığı için aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, Gözgeç'in, Türkiye'nin Avrupa boksunda daha fazla söz sahibi olabilmesi için Rusya'nın başkenti Moskova
'da 23 Şubat'ta yapılacak Avrupa Boks Konfederasyonu Genel Kurulu'ndaki seçimlerde asbaşkanlık için mücadele edeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: AA
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