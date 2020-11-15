Eyüp Gözgeç, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi - Son Dakika

Eyüp Gözgeç, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi

15.11.2020 13:09
Eyüp Gözgeç, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da olimpiyat elemeleri için hazırlık kampı yapan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da olimpiyat elemeleri için hazırlık kampı yapan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Eyüp Gözgeç, Çayyolu'nda bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıda, sporcularla sohbet etti.

Gözgeç, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine uygun şekilde alınan önlemlerle çalışmaların devam ettiğini anlatarak "Olimpik Kadın Boks Milli Takımı ile geçtiğimiz ay yine bir kahvaltıda bir araya gelmiştik. Onlar şimdi kamp programları için Trabzon'a gitti. Bugün de Olimpik Erkek Boks Milli Takımı ile birlikteyiz. Kastamonu'da kamp programının sona ermesiyle, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapacakları kamp programı kapsamında 24 Kasım'a kadar Ankara'da hazırlıklarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde en önemli unsurun sporcuların sağlığının korunması olduğuna dikkati çeken Gözgeç, "24 Kasım'dan sonra sporcularımızın dinlenmesi için bir hafta ara verilecek. 1 Aralık'ta toplanacağız, sonra Kastamonu'da bir kamp programı olacak ve ardından uluslararası turnuvalara katılacağız. Bu süre, bu şekilde çalışmalarla elemelere kadar devam edecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından alınan kararla, Avrupa'da salgın nedeniyle artan koronavirüs vakaları sebebiyle şubat ayında yapılacak Avrupa elemeleri nisan ayına ertelendi. Bizim açımızdan yeni bir gelişme ve bu son duruma uygun bir çalışma yapacağız. Dünya elemeleri ise haziran ayına ertelendi, o tarihe kadar da kota elemeleri için kamp ve çalışmalarımıza gece gündüz hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlar için tüm spor branşlarında Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Eyüp Gözgeç, şunları kaydetti:

"Bugünün şartlarına göre, ülkemizin olimpiyatlar için iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Elde edilen başarılar göz önüne alındığında ise boks çok iyi. Olimpiyatlara hazırlanmamız için daha zamanımız da var. Bu süreçte, sporcularımızın sağlığını, performansını, psikolojisini, formlarını iyi düzeyde tutmaya çalışacağız. Gençlik ve Spor Bakanımızın da yakın ilgisi ve desteği sayesinde, sporcularımıza yansıttığımız motivasyonla, 2021 yılının başarılar anlamında bereketli bir yıl olacağına inanıyorum. Veriler, elde ettiğimiz başarılar da zaten öyle söylüyor."

"2021 yılında atak yapacağız"

Gelecek yılın Türk boksu için olumlu geçeceğine inandığını dile getiren Gözgeç, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıl içinde boksta olduğu gibi atletizmde, judoda dünya şampiyonlukları elde edildi. 2020 yılı, her branş için salgın süreci koşullarında geçti. 2018-2019 yıllarında ulaşılan başarılardan yola çıkarak ve istatistiklere bakarak söylüyorum ki Türkiye, en fazla sayıda madalyayı 2021 yılında kazanacak. Boksta 2021 yılında atak yapacağız. Salgın sürecini inşallah atlattığımızda yolumuz tam olarak açılacak. Bu sene malum salgın sürecinde seyahat kısıtlamalarından, birçok organizasyonun iptalinden dolayı sporcularımızın sağlığının korunmasına öncelik verdik. Takımlarımızda vakalarımız çıktı, karantinaya alınan sporcularımız oldu, şu an atlattık, iyi durumdayız ancak salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar bunu sürdürmek durumundayız."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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