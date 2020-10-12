Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi - Son Dakika

Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi

12.10.2020 13:23
Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da olimpiyat elemeleri için hazırlık kampı yapan Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da olimpiyat elemeleri için hazırlık kampı yapan Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Söğütözü'nde bir restaurantta sporcularla kahvaltıda buluşan Eyüp Gözgeç, milli boksörlerle yakından ilgilendi.

Sporcularla sohbet eden Gözgeç, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçtiklerini anlatarak, "Bazı arkadaşlarımız hastalığı da geçirdi. 3-4 ay gibi bir ara verdik. İlk önce Antalya'da bir kamp yaptık. Orada start verdik olimpiyat elemeleri hazırlıklarına. Trabzon'da kampımız devam etti. Şimdi de Ankara'dayız. Hedeflerimizi biliyorsunuz, şubat ve mart ayındaki olimpiyat elemelerine hazırlanıyoruz. Bu arada biz kamplarımıza devam ederken turnuvalara da katılacağız. Maç eksiğimizi de böylece kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Türk boksunun dünyada önemli bir yeri olduğunu dile getiren Gözgeç, "Gerçekten samimi olarak söylüyorum, dünyada Türk boksunun belli bir yeri var. Kadın boksörlerimiz 2019'da büyük başarılara imza attı. Bizimle ikili kamp yapmak isteyen ülkeler oldu. Geçen ay İngiltere'nin hem kadın hem de erkek takımı buradaydı. Onlar kolay kolay ikili kamplara gitmezler ama bizim takımımızın ne kadar güçlü olduğunu bildikleri için geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en genç takımlarından birine sahip olduklarını vurgulayan Eyüp Gözgeç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en genç olimpik takımına sahibiz. Yani altyapıdan aldığımız sporcuları bu aşamalara getirdik. Yaş ortalamamız 22. İyi bir takımımız var. Umutlarımız bitmez sadece tehir edildi. 2021'deki şampiyonluklara ülke olarak da federasyon olarak da ihtiyacımız var. 82 milyon nüfuslu bir ülkenin 5-6 madalyayla yetinmemesi lazım. Gelecek yıl tüm branşlarda bereketli bir dönem olacak. Spor Bakanımız çok iyi bir insan. Federasyonlara çok değer veriyor. İyi çalışmamızla 2021'in Türkiye'nin spor tarihine geçeceğine inanıyorum."

"Olimpiyat elemeleri Türkiye'de olabilir"

Eyüp Gözgeç, Avrupa ve dünya olimpiyat elemelerini Türkiye'de düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvuruda bulunduklarını söyledi.

İngiltere'de yarıda kalan elemelerin devam edeceğini anlatan Gözgeç, "Ancak şunu da söylemek lazım, biz hem Avrupa hem de dünya olimpiyat elemelerine talip olduk. Tabii burada bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün ciddi desteği var. Bu elemeleri burada yapma imkanımız olabilir." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç, Kadın, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi - Son Dakika Spor

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