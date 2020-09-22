Eyüp Gözgeç'ten Boks Milli Takımı kampına ziyaret - Son Dakika

Eyüp Gözgeç'ten Boks Milli Takımı kampına ziyaret

TÜRKİYE ve İngiltere boks milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüp Gözgeç'ten Boks Milli Takımı kampına ziyaret, System.String[]

TÜRKİYE ve İngiltere boks milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli takımı ziyaret ederek sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı.

Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara hız kesmeden devam eden Türkiye ve İngiltere boks milli takımları, Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Kampı ziyaret eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Gözgeç, Çankırı'da kamp çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini söyledi. İngiltere'nin sporda iyi durumdaki ülkelerden biri olduğunu buna karşın Türk Milli Takımı'nın da en genç takım olduğunu belirten Gözgeç, "İngilizler boksta ve sporda iyi olan ülkelerden birisi. Bunların da çok güçlü takımları tercih etmelerini biliyoruz. Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi de dünyada gerçekten ses getiren bir milli takımımız var. Dünyanın en genç takımı bizim takım. 20- 22 yaş aralığında sporcularımız var. Yıldızlarda, gençlerde dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Bunların da bizi tercih etmelerinin sebebi de mart ayında Avrupa elemeleri yapıldı, oraya 13 sporcuyla katıldık. Orada 12 sporcumuz kazandı, 1 sporcumuz kaybetti. Orada bizim performansımızı da gördüler. Bizim takımlarımızın iyi olmasının yanı sıra misafirperverliğimiz de önemli" dedi.

İngilizlerin Türkiye'de kamp yapmayı kendilerinin istediğini ifade eden Gözgeç, şunları kaydetti:

"Sporcularla konuştuğumuzda burada olmaktan çok memnunlar. Çankırı sporun merkezi. Burada çok kıymetli antrenörlerimiz var. İngilizler kamptan sonra gittiğinde bizim buradaki durumumuzu, hijyenimizi, koronavirüse karşı nasıl mücadele ettiğimizi, misafirperverliğimizi konuşacaklar. Eskiden biz yazardık, 'gelin sizinle kamp yapalım' diye ama şimdi İngilizler bizi tercih ettiler. Dolayısıyla tercih edilen bir ülke konumundayız. Şu andaki kamp çok iyi geçti. Yarın da Trabzon'da kadın milli takımımızı ziyaret edeceğiz."

Çankırı, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç'ten Boks Milli Takımı kampına ziyaret - Son Dakika Spor

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