Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret - Son Dakika

Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

18.11.2020 15:21
Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret, System.String[]

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar da hazır bulundu.

Çebi, Gözgeç ve Aydın'a siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta boks ve güreş branşları için yapımını gerçekleştirdiği salonlarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, kötü ve zor şartlarda faaliyet göstermeye çalışan boks ve güreş branşı sporcuları için salonları düzenlediklerini belirterek, "Federasyonların eğitim, malzeme ne yapabiliyorsa desteklerini bekliyoruz. Mümkünse hem boks hem güreş branşında spor okulları açmak istiyoruz. Kendi gelir ve giderini dengeleyebilen bir sisteme dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüsten dolayı salonların faaliyet gösteremediklerini hatırlatan Çebi, "Mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak bu pandemiyi bitireceğiz. Sonra sportif faaliyetlerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geçmişinde güreşin ayrı ve önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Çebi, şunları söyledi:

"Hem olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık'ı yetiştirmiş bir kulüp olmamız hem de eski başkanlarımızdan Ahmet Fetgeri'nin Güreş Federasyonu başkanlığı yapması bizim için onur. Bu bizim güreş branşına daha hassasiyetle yaklaşmamızı gerektiriyor. Daha önce faaliyet gösterdiğimiz yerler sağlıklı değildi. Yöneticimiz Fatih Avşar tespit etti ve gereken mücadeleyi vererek buraları kazandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum.

Federasyon başkanlarından destek sözü

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise Çebi'nin çok zor zamanlarda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "Bu güzel salonu malzemelerle donatan, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlayan Fatih Avşar'a da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gözgeç, federasyon olarak her türlü akademik çalışmalarında Beşiktaş'ın yanında olacaklarını dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş'ta güreşin mazisinin çok eski olduğunu vurgulayarak, "Güreş Federasyonunun ilk başkanı Ahmet Fetgeri de Beşiktaş Kulübünde başkanlık yapmış. Beşiktaş ayrıca Ahmet Ayık gibi olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir kulübümüz. Güreşe hizmetleri çok büyük. İnşallah bu yeni salonda yeni Taha Akgüller, Rıza Kayaalpler yetişecek. Türk güreşine bu salonu kazandırdıkları için Ahmet Nur Çebi'ye ve asbaşkan Fatih Avşar'a teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın diğer futbol kulüplerine örnek olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, federasyon olarak üzerlerine düşen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Çebi, Gözgeç ve Aydın'a birer Beşiktaş forması hediye ederken, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olacak." ifadesini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Eyüp Gözgeç, Musa Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret - Son Dakika Spor


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