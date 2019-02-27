Son Dakika Haberleri: Eyüp Gözgeç Yeniden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Oldu

Eyüp Gözgeç Yeniden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Oldu

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi.

Eyüp Gözgeç Yeniden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Oldu, System.String[]
Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi. Eyüp Gözgeç ve Suat Hekimoğlu'nun başkanlık için yarıştığı olağanüstü genel kurula 299 delegeden 266 isim oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda eski başkan Eyüp Gözgeç 159 oy alarak federasyon başkanlığına seçilirken, Suat Hekimoğlu ise 100 oyda kaldı.

Yeniden başkan seçilen Eyüp Gözgeç'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Hasan Kartal, Metin Yener, İsmal Hakkı Gül, Birol Akpınar, Abdulhakim Aksu, Fuat Alparslan, Mustafa Akkaya, Pınar Kuçinoğlu, Recep Çınar, Yılmaz İlkay Arın, Mustafa Kamacı, Mehmet Genç, Yavuz Can, Atilla Alatepe

Denetleme Kurulu

Sadrettin Ferruh Taşçı, Murat Eskici ve SGM den üç isim

Disiplin Kurulu

Fatih Atalay, Ağur Kızılca, Kaan Özgür Kayıcı, Enes Günay, Gökberk Kan Özdemir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

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