Eyüp Gözgeç Yeniden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Oldu
1 saat önce
Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi.
Türkiye
Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi. Eyüp Gözgeç
ve Suat Hekimoğlu'nun başkanlık için yarıştığı olağanüstü genel kurula 299 delegeden 266 isim oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda eski başkan Eyüp Gözgeç 159 oy alarak federasyon başkanlığına seçilirken, Suat Hekimoğlu ise 100 oyda kaldı.
Yeniden başkan seçilen Eyüp Gözgeç'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Hasan Kartal
, Metin Yener, İsmal Hakkı Gül, Birol Akpınar
, Abdulhakim Aksu
, Fuat Alparslan, Mustafa Akkaya
, Pınar
Kuçinoğlu, Recep Çınar
, Yılmaz İlkay Arın, Mustafa Kamacı
, Mehmet Genç
, Yavuz Can
, Atilla Alatepe
Denetleme Kurulu
Sadrettin Ferruh Taşçı, Murat Eskici ve SGM den üç isim
Disiplin Kurulu Fatih Atalay
, Ağur Kızılca
, Kaan
Özgür Kayıcı, Enes Günay, Gökberk Kan Özdemir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:22 Kaynak: DHA
Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok
Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et
Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi
Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı