Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 saat önce
Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı.
Eyüp
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:17 Kaynak: İHA
Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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