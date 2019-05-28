Son Dakika Haberleri: Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 saat önce

Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı.

Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]
Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:17 Kaynak: İHA
İtfaiye, Eyüp, 3. Sayfa
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