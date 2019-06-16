Son Dakika Haberleri: Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı
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Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı

43 dakika önce

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu ve eski yönetim kurulu üyesi gazeteci-yazar Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu ve eski yönetim kurulu üyesi gazeteci-yazar Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı.
Karadayı, Şakirin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eyüp Karadayı'nın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Şen, eski sporcular ile spor ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
Eyüp Karadayı için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde dua okunacak.


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:21 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Eyüp, Spor
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