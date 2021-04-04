Eyüp Sabri Tuncer 2021 Pony Ligi Yarışmaları'nın 3. ayağı Bursa'da gerçekleştirildi

Türkiye Binicilik Federasyonunun yarış takviminde yer alan Eyüp Sabri Tuncer 2021 Pony Ligi Yarışmaları'nın 3. ayağı Bursa'da yapıldı.

Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'ndeki Tabiat Binicilik Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, yaşları 5 ile 13 arasında değişen 50'den fazla binici katıldı.

Toplam 20 kategoride gerçekleşen yarışmalarda biniciler, parkurdaki engelleri en iyi dereceyle aşmak için mücadele etti.

Biniciliğin temelini oluşturan engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık, atlı cimnastik gibi farklı disiplinlerde gerçekleştirilen yarışmalar sonunda başarılı olan binicilere, kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Toplamda 8 ayak olarak gerçekleştirilecek yarışmaların bundan sonraki müsabakaları, İstanbul ve Ankara'daki binicilik kulüplerinde yapılacak.

Tabiat Binicilik Merkezi Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında kurulan Tabiat Binicilik Merkezi'nin Türkiye Binicilik Federasyonuna üye olduğunu anlattı.

Cihan, 22 bin metrekare alana kurulu merkezde her yaşa uygun binicilik eğitimi verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"7'den 70'e tüm atseverleri binicilik sporuyla tanıştırma misyonunu benimsiyoruz. Kulüp bünyesinde yetişen biniciler ile ulusal çaptaki müsabakalara katılıyoruz. Merkezimiz dünya standartlarında olduğu için birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Son olarak Eyüp Sabri Tuncer 2021 Pony Ligi Yarışmaları'nın 3. ayağına ev sahipliği yapan merkezde yaşları 5 ile 13 arasında değişen 50'den fazla binici 2 gün boyunca 20 farklı kategoride yarıştı."