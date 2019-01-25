Eyüp Stadı'nın Tribünlerinin Yenilenmesi İçin İmzalar Atıldı

Eyüp Stadı'nın tribünlerinin yenilenmesi için imzalar atıldıİSTANBUL - Eyüp Stadı'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli stat tribününün UEFA standartlarında yenilenmesi için imzalar atıldı.

Eyüp Stadı'nın tribünlerinin yenilenmesi için imzalar atıldı



İSTANBUL - Eyüp Stadı'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli stat tribününün UEFA standartlarında yenilenmesi için imzalar atıldı.

2017 yılında hazırlanan raporlar sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Eyüp Stadı'nın kapatılmasının ardından stat 2 yıl boyunca hizmet veremedi. 2018 yılında yıkımı yapılan Eyüp Stadı'nın tribünlerinin yenilenmesi için ise bugün imzalar atıldı. 2 bin 500 kişilik UEFA standartlarında yeniden yapılacak olan tribünün imza törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra Eyüpspor Kulüp Başkanı Recep Kızıltepe müteahhit firma temsilcileri katıldı. İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

"UEFA standartlarında 2500 kişilik bir tribüne sahip olacağız"

Yenilenecek olan tribün hakkında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Tekrar yenilenmesi adına son derece verimli bir proje hazırladık. Önce betonarme hazırlanmıştı. Daha sonra çelik konstrüksiyona geçildi. Çünkü ileriki tarihlerde yeniden bu tribünlerin başka bir yere nakledilmesi ya da kendi içinde değiştirilme ihtiyaçları doğrultusunda daha verimli kullanma adına bir imkan sağlıyor. Son yıllarda spor uygulamalarında da böyle bir yöntem olduğunu Spor Bakanlığımız söylüyor. Son yıllardaki uygulamalar artık bu şekle dönüştü. Portatif uygulamalara dönüştü. Kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına öyle bir yöntem tercih ediliyor. Modern, UEFA standartlarında 2 bin 500 kişilik bir tribüne sahip olacağız, hayırlı olsun" diye konuştu.

"Hem tarih yaşayacak, hem modernize edilmiş olacak"

Tribünlerin modernize olacağını dile getiren Eyüpspor Kulübü Başkanı Recep Kızıltepe, "Eyüpsultan Stadımız Türk spor tarihi açısından tarihi bir stattır. Artık eskimişti, tribünleri depreme dayanamayacak raporu çıkınca yıkıp yeniden yapmak zorunda kalmıştık. Hem tarih yaşayacak, hem modernize edilmiş olacak. Eyüpsultan gençliğine, Eyüpsultan ahalisine ve Türk sporuna hayırlı olsun" dedi.

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