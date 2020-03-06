Eyüp Sultan Camii'nde İdlib şehitleri için hatim duası yapıldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyi İdlib'de görev yapan Mehmetçik ve şehitler için Eyüp Sultan Camii'nde hatim duası yapılarak Cuma namazı çıkışında lokma dağıtıldı. Yapılan duaya cami cemaati hep bir ağızdan "amin" dedi.



Eyüp Sultan Cami'sinde düzenlenen programda bir araya gelen yüzlerce kişi, şehit askerler için hatim duasına katıldı. Cuma namazı öncesinde okunan 34 adet hatmin duası yapılıp, ilahiler okundu. Camide, kahraman Türk askerinin İdlib'de masumları ve Türkiye'nin sınırını korumak için verdiği mücadele vurgulandı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleşen hatim duası programı, Cuma namazının ardından camii çıkışı cemaate lokma dağıtılarak son buldu.



"Keşke burada başka bir şey için böyle hatim indirseydik ve lokma dağıtsaydık"



Düzenlen programda konuşan Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, "Keşke burada başka bir şey için böyle hatim indirseydik ve lokma dağıtsaydık; ama yaşadığımız coğrafya şartlarımızı zorlayarak ayakta durmaya ve mücadelenizi en üst seviyede yapmaya itmektedir. O yüzden coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre burada hükumetimizin yaptığı gibi aklı selimi öne çıkaran ve yeri geldiğinde de her alanda mücadelesini veren devlet anlayışı ile durumumuzu sürdürmek zorundayız. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün şehitlerimizin 8. günü ve 34 tane hatim indirdik ve camide hatim duasını burada lokma duasını gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL