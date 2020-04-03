Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştı. Yasağın 3'üncü haftasında camilerdeki sessizlik devam ediyor. Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor. Yasağın 3'üncü haftasında Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii 'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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