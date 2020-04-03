Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı - Son Dakika

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Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
6 saat önce
Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor.
Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor. Yasağın 3'üncü haftasında Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görülüyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştı. Yasağın 3'üncü haftasında camilerdeki sessizlik devam ediyor. Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:18 Kaynak: İHA
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