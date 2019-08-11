Son Dakika Haberleri: Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2)

17 dakika önce

Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı İSTANBUL (AA) – Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı.

Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2), System.String[]
Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı
Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı
İSTANBUL (AA) – Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı.
Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.
Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.
Bazı kişiler ise bayram namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi
Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 09:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]