Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu - Son Dakika
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Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu, System.String[]

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu.?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.?

Eyüp Sultan Cami'nde sabah namazından önce Fetih suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden imama cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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