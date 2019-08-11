Eyüp Sultan Camisi'nde Kurban Bayramı namazı
1 saat önce
Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.
Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar, bayram namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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