Son Dakika Haberleri: Eyüp Sultan'da duvar çöktü: İki bina tahliye edildi
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Eyüp Sultan'da duvar çöktü: İki bina tahliye edildi

2 saat önce

Eyüpsultan'da inşaat halindeki bina ile diğer binalar arasında bulunan duvar çöktü.

Eyüp Sultan'da duvar çöktü: İki bina tahliye edildi, System.String[]

Eyüpsultan'da inşaat halindeki bina ile diğer binalar arasında bulunan duvar çöktü. Tedbir amaçlı iki binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.


Olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi Göztepe Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bina ile diğer binaların arasında bulunan duvarda çökme meydana geldi. Çökmeden dolayı herhangi bir can veya mal kaybı yaşamazken bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Eyüp Sultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çöken duvarın çevresindeki iki binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Binaların girişlerine zabıta ekiplerince mühür vuruldu.


Mahalle sakinlerinden Şerafettin Koç, "Müteahhit perde duvar yapmadı. Yapmadığı için devamlı çöküyordu. Az önce yine çökmüş. Önünü dozerle eşti. Perde yapmadığı için çöktü" diye konuştu.


"Gidecek yerimiz yok"


Yaşadığı bina tahliye edilen apartman sakinlerinden Elmas Becerikli,"2-3 ay önce gittim görüştüm. Müteahhit duvarı yapmadı. Duvarda patlaklar vardı. Bizim gidecek yerimiz yok. Bize bir yardımcı olsunlar. İki binayı mühürleyecekler" dedi. - İSTANBUL

Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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