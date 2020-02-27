Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti.



Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri başında bol bol dua etti. Namaz öncesinde Eyüpsultan Belediyesi, halka çorba ikramında bulundu.



Eyüp Sultan Camisi'ne dua etmeye gelen bir vatandaş, "İslam aleminin kandilleri mübarek olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin önünde inşallah mevlidi şerife katılacağız. Ölümlü dünya bir saniye sonrasını bilmiyoruz. İnsanlarımıza Eyüp Sultan Camimize davet ediyoruz" dedi.



Eyüpsultan Belediyesine çorba ikramından dolayı teşekkür eden başka bir vatandaş ise, "Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Kandil dolayısıyla Eyüp Sultan'a geldik. Belediyemizde bu soğuk günde biz çorba ekmek ikram etti. Teşekkür ederiz, herkese hayırlı kandiller diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL