Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika

Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu

6 saat önce

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti.

Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu, System.String[]

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti.


Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri başında bol bol dua etti. Namaz öncesinde Eyüpsultan Belediyesi, halka çorba ikramında bulundu.


Eyüp Sultan Camisi'ne dua etmeye gelen bir vatandaş, "İslam aleminin kandilleri mübarek olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin önünde inşallah mevlidi şerife katılacağız. Ölümlü dünya bir saniye sonrasını bilmiyoruz. İnsanlarımıza Eyüp Sultan Camimize davet ediyoruz" dedi.


Eyüpsultan Belediyesine çorba ikramından dolayı teşekkür eden başka bir vatandaş ise, "Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Kandil dolayısıyla Eyüp Sultan'a geldik. Belediyemizde bu soğuk günde biz çorba ekmek ikram etti. Teşekkür ederiz, herkese hayırlı kandiller diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Eyüp Sultan Camii, Eyüp Sultan, Kandil Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 05:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]