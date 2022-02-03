Eyüp Sultan'da Regaip Kandil'i coşkusu - Son Dakika

Eyüp Sultan'da Regaip Kandil'i coşkusu

İSTANBUL - Regaip Kandil'inde vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden yatsı namazını kılmak için Eyüp Sultan Cami'sine akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlarla birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra vatandaşların Regaip Kandilini kutladı.

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, yağışlı havaya rağmen Eyüp Sultan Camisine akın etti. Vatandaşların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yatsı namazını eda etmek ve Regaip Kandilini vatandaşlarla kutlamak için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Aileleriyle birlikte camiye akın eden vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca avluda namaz kıldı. Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri başında dua eden vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu.

"Bu manevi iklimde çocuklar büyüsün, çocuklar faydalansın başkada bir isteğimiz yok"

Eyüp Sultan Camisi'ne namaz kılmak için İsviçre'den geldiğini söyleyen İsmail Altuel, "Ben İsviçre'de yaşıyorum. Özellikle biz dışardan gelenler için çok daha değişik. Biz 3-4 günlüğüne buraya geldik çocuklarla, kandilin denk gelmesi ile birlikte Eyüp Sultan Camisi'ne geldik. Burada yatan mübarek insanların hürmetine bu camiye gelmek istedik. Yolda gelirken kızıma da söyledim burada yatan kişilerin kim olup olmadığını araştırmasını istedim. Yolda gelirken bilgilendiler. Bu manevi iklimde çocuklar büyüsün, çocuklar faydalansın başkada bir isteğimiz yok" dedi.

Dua etmek için geldiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Eyüp Sultan zaten her zaman motivasyonu, atmosferi çok güzel oluyor. Her geldiğimizde gözlerimiz doluyor. Savaşlar olmasın, çocuklar savaşa maruz kalmasın. Herkes barış içinde olsun ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.