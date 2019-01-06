Eyüp Sultan'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı
26 dakika önce
Eyüp Sultan'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralıİSTANBUL - Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan lüks araç, karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobile çarptı.
Eyüp Sultan'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
İSTANBUL - Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan lüks araç, karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpma sonucunda panikleyen lüks araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Eyüp Sultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddialara göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü karşı şeride geçerek, seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpma sonucunda panikleyen lüks araç sürücüsü olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, diğer araçta bulunan 5 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı. Polis ekipleri kaza ile inceleme başlatırken,aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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