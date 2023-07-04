Eyüp Sultan Lokumculuk, Riyad'daki Turizm Fuarında Göz Doldurdu - Son Dakika
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Eyüp Sultan Lokumculuk, Riyad'daki Turizm Fuarında Göz Doldurdu

Eyüp Sultan Lokumculuk, Riyad'daki Turizm Fuarında Göz Doldurdu

04.07.2023 15:55

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen turizm fuarında Eyüp Sultan lokumculuk, binlerce ziyaretçinin ilgisini çekti. İş adamı İsmail Gül ve ekibi, Türk lokumunun değerlerini ve tarihini ziyaretçilere anlattı. Fuarın en değerli katılımcısı olan Eyüp Sultan lokumculuk, Türkiye'nin turizm değerlerini tanıtmak adına önemli bir rol oynadı. İş adamı İsmail Gül, fuarın ardından yaptığı açıklamada, daha yapacakları projeler olduğunu belirterek, bu tür etkinliklere daha fazla katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen büyük turizm fuarında Eyüp Sultan lokumculuk göz doldurdu. Fuarı ziyarete gelen binlerce ziyaretçi Türk lokumunun değerlerini geçmişini tarihini değerli iş adamı İsmail Gül ve ekibinden dinledi.

FUARIN EN DEĞERLİ KATILIMCISI

Sonrasında birbirinden güzel çeşitli lokumların tadına bakarak Türkiye değerlerinin en başında gelen lokum ziyafeti ile fuarın en değerli katılımcısı Eyüp Sultan lokumculuk oldu. Ülke adına turizm değerlerinin önem kazandığı son dönemlerde gerek ekonomik getiri gerek ülke adına turizm anlamında ön plana çıkmasına sebep olacak ticari faaliyet kapsamında ihtiyacımız olan girişimler; özellikle Arap ülkeleri ile çalışan iş adamlarımızın çalışmaları ile daha da önem kazanmaya başladı.

"DAHA YAPACAK ÇOK PROJE VAR"

Fuar ülkemiz ve değerlerimizin tanıtılması adına büyük katkı sağlarken iş adamı İsmail Gül "Çok iş yaptık, daha yapacağımız çok proje var. Bu gibi fuarlar bizim ve ülkemiz için önemli, bizler de iş insanları olarak faaliyet alanlarımızı içeren bu tip etkinliklerin içerisinde daha çok olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Riyad'daki turizm fuarına Türkiye'yi lokumlarıyla temsil eden İsmail Gül damga vurdu
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