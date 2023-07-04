Eyüp Sultan Lokumculuk, Riyad'daki Turizm Fuarında Göz Doldurdu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen büyük turizm fuarında Eyüp Sultan lokumculuk göz doldurdu. Fuarı ziyarete gelen binlerce ziyaretçi Türk lokumunun değerlerini geçmişini tarihini değerli iş adamı İsmail Gül ve ekibinden dinledi.

FUARIN EN DEĞERLİ KATILIMCISI

Sonrasında birbirinden güzel çeşitli lokumların tadına bakarak Türkiye değerlerinin en başında gelen lokum ziyafeti ile fuarın en değerli katılımcısı Eyüp Sultan lokumculuk oldu. Ülke adına turizm değerlerinin önem kazandığı son dönemlerde gerek ekonomik getiri gerek ülke adına turizm anlamında ön plana çıkmasına sebep olacak ticari faaliyet kapsamında ihtiyacımız olan girişimler; özellikle Arap ülkeleri ile çalışan iş adamlarımızın çalışmaları ile daha da önem kazanmaya başladı.

"DAHA YAPACAK ÇOK PROJE VAR"

Fuar ülkemiz ve değerlerimizin tanıtılması adına büyük katkı sağlarken iş adamı İsmail Gül "Çok iş yaptık, daha yapacağımız çok proje var. Bu gibi fuarlar bizim ve ülkemiz için önemli, bizler de iş insanları olarak faaliyet alanlarımızı içeren bu tip etkinliklerin içerisinde daha çok olmaya gayret göstereceğiz" dedi.