Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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