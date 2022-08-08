Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2 - Son Dakika

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