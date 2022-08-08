EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2 - Son Dakika
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EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2

08.08.2022 18:26
EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2

EYÜP Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındıEyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

EYÜP Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

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Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜP SULTAN TÜRBESİNE SALDIRI - 2 - Son Dakika

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