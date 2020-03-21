Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı - Son Dakika

Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.

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Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı