Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı - Son Dakika

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Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı
6 saat önce
Eyüp Sultan Camisinden görüntüler Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
Eyüp Sultan Camisinden görüntüler
Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:39 Kaynak: AA
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