'Eyüp'te 100 bin genç spora başlayacak'

Alibeyköy spor Başkanı Muammer Saka ile görüşen Eyüp Belediye Başkanı, Alibeyköyspor sayesinde tüm gençlerin kahve köşelerinden kurtulup sporla kaynaştığını belirtirken "Eyüp Belediyesi olarak tüm gençlerimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 100 bin genci spor sahalarına ve salonlarına çekmek için önemli projeler hazırlıyoruz. Bu konuda Eyüp İlçesindeki tüm kulüpler ile işbirliği yapacağız. Amaç iyi bir birey iyi bir sporcu yetiştirmektir. Bu konuda Alibeyköyspor örnek oldu" dedi. Alibeyköyspor Başkanı Muammer Saka ise amaçlarının geçliğe hizmet olduğunu ve yeni dönemde tüm okullarla işbirliği içine girerek yetenekli ve gelecek vaat eden sporculara sahip çıkacaklarını söyleyerek kulübü ziyaret eden Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken ve Emniyet Müdürü Mustafa İşlek'e teşekkür etti.



