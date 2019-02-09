Eyüp'te Alışveriş Merkezi Önünde Silahlı Saldırı
1 saat önce
Eyüp'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı.
Eyüp
'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Eyüp'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre saldırgan E.T. aracından inerek silahıyla alışveriş merkezi önünde bulunan Baran E. isimli kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Baran E. hastaneye kaldırılırken, E.T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bulunan kovanları işaretlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
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