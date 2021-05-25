Eyüp'te 3 katlı binanın çatı katında yangın: Mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtarıldı - Son Dakika

Eyüp'te 3 katlı binanın çatı katında bulunan dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken dairede mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtuldu.

Olay, saat 05: 30 sıralarında Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah evden işe gitmek için alarm kuran ev sakini Emre Büyükkartal, uykusundan uyanınca ev içerisinde bir anda alevler yükseldiğini gördü. 9 kişinin bulunduğu dairedeki aile bireylerinin hepsini uyandırdı. Korku ve panik yaşayan ev sakinleri alevlerin yükseldiği daireden kendilerini son anda dışarı attı.. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangının çıkış nedene ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL