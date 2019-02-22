Eyüp'te Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Eyüp'te kazı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Eyüp
'te kazı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokağı'nda kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Burada çalışan F.D. (30) göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu göçüğün altından çıkarılan F.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.D'nin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Güvenlik şeridiyle çevrilen alanda Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri inceleme yaptı.
Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüleceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:16 Kaynak: AA
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