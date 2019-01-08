Eyüp'te Hastanenin Arkasındaki İstinat Duvarı Çöktü, Alan Havadan Görüntülendi
7 dakika önce
Eyüp'te hastanenin arkasındaki istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendiİSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü.
Eyüp
'te hastanenin arkasındaki istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi
İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü alan havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimse olmadığı belirlendi. Hastalar, tedbir olarak hastaneden tahliye edildi. Öte yandan duvarın çöktüğü alan havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde çöken duvar gözler önüne serilirken alanda itfaiye ve AFAD
ekiplerinin çalışmaların devam ettiği göründü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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