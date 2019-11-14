Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
7 saat önce
Olay yerinden görüntüler Devrilen servis aracının görüntüleri Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:51 Kaynak: AA
Olay yerinden görüntüler
Devrilen servis aracının görüntüleri
Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
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