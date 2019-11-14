Son Dakika Haberleri: Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

7 saat önce

Olay yerinden görüntüler Devrilen servis aracının görüntüleri Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Olay yerinden görüntüler

Devrilen servis aracının görüntüleri

Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:51 Kaynak: AA
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