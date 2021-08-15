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"Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı - Son Dakika

"Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı

15.08.2021 15:34

İstanbul'dan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine ulaştı.

İstanbul'dan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında " Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine ulaştı.

İstanbul'dan 9 Ağustos Pazartesi günü yola çıkarak bir hafta boyunca pedal çeviren 30 kişilik ekip, dernek yönetimi tarafından Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde karşılandı.

Grup adına açıklamada bulunan Muhammed Fatih Aktaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesinden dolayı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tura katılarak günlerce pedal çeviren sporcuları tebrik eden Aktaş, "Gençliğin var oluş gayesini anlaması ve iç huzura ermesi için hayatın her alanında faaliyetler üreten derneğimizin Eyüp Sultan'dan Hacı Bektaş Veli'ye olan huzur yolculuğu bisiklet turunu tamamlamış olduk. 9 ilden geçilen güzergahta arkadaşlarımız 823 kilometre yol katetti." dedi.

Zeki Taş ise yolculuk boyunca geçtikleri kentlerde, geçmişte topluma önderlik etmiş olan manevi önderlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini, turu başarıyla tamamlamaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necdet Yılmaz da etkinliğin amaçlarından birinin de Hacı Bektaş Veli'ye ait Makalat eserine dikkati çekmek olduğunu ifade etti.

İnsanlığın sıkıntıya düştüğü dönemlerde Allah tarafından insanlığa çeşitli önderler gönderildiğini dile getiren Yılmaz, 13. yüzyılda Moğollar ve Haçlıların saldırıları nedeniyle Anadolu'daki insanların ümitsizlik içinde çıkış yolu aradığını, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mevlana gibi isimlerinde de bu süreçte insanlara önderlik ettiğini anlattı.

Hacı Bektaş Veli'yi rahmet ve minnetle andıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu o ve onun gibi huzur duraklarına çok şey borçlu. Hacı Bektaş Veli iki tür eser bıraktı. Kitaplar yazdı ve insanlar yetiştirdi. Bu eserlerle Anadolu'da yeniden ümitler yeşerdi. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri Makalat'tır. Bu kitapta, öteden beri insanların sorduğu 'biz kimiz, insan kim, nereden geliyor nereye gidiyoruz, niçin geldik' sorularının cevabını yazdı. Makalat, Hacı Bektaş Veli'nin baş yapıtıdır. Anadolu bu eserle aydınlanmış ve huzur bulmuştur. Bu eserin çok sayıda olan yazma nüshasını bir araya getiren Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan'ın bu alandaki en önemli akademik çalışmasıdır. Onlarca yazma nüshayı bira yara getirerek, ilim alemine tanıtmıştır. Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli'yi dünyaya tanıtmıştır. Bu etkinlikle katılımcılar onun öğretilerini yaşatmak, gönülden gönüle aktarabilmek amacıyla huzur duraklarını ziyaret ederek, Hacı Bektaş Veli'ye ulaştılar."

Sporcular ve dernek yöneticileri Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı
Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı
Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı
Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu'na katılan bisikletçiler, Nevşehir'e ulaştı - Son Dakika


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