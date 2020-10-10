Eyüpspor: 1-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Ramazan Avdaş (xx), Hicri Yıldırım (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (x) - Orhan (xx), Muhammet (x), Cengiz (xx) (Dk. 81 Emrecan), Erkan (xx), Mikail (x), Sergen (x) (Dk. 80 Ozan), Medeni (xx), Harun (x) (Dk. 56 Oğuzhan x), Burak (xx), Cenk (x) EYÜPSPOR: Emrullah (xx) - Tahacan (xxx), Kemal (xxx), Bülent (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Doğancan), Mikail (x) (Dk. 57 Yasin xx), Muhammed (xxx), Okan (xxx) (Dk. 90+3 Onur), Serdar (xxx), Taşkın (xx) (Dk. 72 Murat xx), Taha (xx) (Dk. 74 Timur xxx)GOLLER: Dk. 52 Harun (Bodrumspor), Dk. 55 Serdar, Dk. 76 (Pen.) Timur ( Eyüpspor )SARI KARTLAR: Erkan, Medeni, Oğuzhan (Bodrumspor), Uğur, Artun (yedek kulübesinde), Yasin (Eyüpspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabilen Bodrumspor evinde Eyüpspor'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 52'nci dakikasında Harun, Bodrumspor'u 1-0 öne geçirdi. Serdar 55'te skoru eşitlerken, 76'da Timur Eyüpspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 14'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla Cenk buluştu. Cenk'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 32'nci dakikada Eyüpsporlu Mehmet'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleçi Egemen'de kaldı. İlk yarı golsüz sona erdi.52'nci dakikada Bodrumspor öne geçti. Medeni'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Harun'un şutunda ağlar havalandı: 1-0.55'inci dakikada konuk takım tabelayı eşitledi. Ani gelişen atakta ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Serdar düzgün bir şutla fileleri sarstı: 1-1. 62'nci dakikada Bodrumsporlu Oğuzhan'ın kullandığı frikikte top az fakla üstten auta çıktı.

76'ncı dakikada konuk Eyüpspor penaltı kazandı. Serdar'ın düşürülmesi sonucunda hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Timur topu ağlara gönderdi: 1-2. Kalan dakikalar skoru değiştirmedi, Eyüpspor evine 3 puanla döndü.

- Bodrum