Eyüpspor: 1-3

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

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