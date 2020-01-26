Eyüpspor: 1-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüpspor: 1-3 - Son Dakika Spor

Eyüpspor: 1-3

6 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu (xx), Ali Rıza Öztürk (xx), Yüzel Büyük (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (x)- Bayram Büstaç (x) (Dk.61 Berkin Taşkın) (x), Rıza Efendioğlu (x), Aykut Çolakoğlu (x) (Dk.64 Atalay Yıldırım) (xx), Yusufcan Esendemir (x) (Dk.

Eyüpspor: 1-3, System.String[]

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu (xx), Ali Rıza Öztürk (xx), Yüzel Büyük (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (x)- Bayram Büstaç (x) (Dk.61 Berkin Taşkın) (x), Rıza Efendioğlu (x), Aykut Çolakoğlu (x) (Dk.64 Atalay Yıldırım) (xx), Yusufcan Esendemir (x) (Dk.73 Ali Mert Aydın(x), Metehan Yılmaz (x), Recep Yemişci (x), Hüseyin Altuğ Taş (x), Emir Can Sayar (x), Altar Han Hidayetoğlu (x) Hakkı Yıldız (x)

EYÜPSPOR:  Alp Tutar (xx)- Muharrem Doğan (xx), Sercan Türkeri (xx) (Dk.10 Muhammet Yeşil) (x), Murat Yılmaz (xx), Mikail Okyar (xx), Egemen Zengin (xx), Can Velioğlu (xx), Okan Baydemir (xx), Furkan Deniz (xx) (Dk.82 Harun Özcan) (x), Taşkın İlter (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk.72 Emre Torun) (xx)

SARI KARTLAR: Yusuf Can Esendemir, Berkin Taşkın, Hüseyin Altuğ Taş, Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu FK) - Can Velioğlu (Eyüpspor)

GOLLER: Dk.66 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Dk. 55 Okan Baydemir, Dk.88 Emre Torun, Dk.90+4 Murat Yılmaz (Eyüpspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.


- Niğde
Muhammed Ali, Rıza Öztürk, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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