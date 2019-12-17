Eyüpspor: 2-2

78'inci dakikada Mikail sağ kanattan sürdüğü topla rakip ceza alanına kadar indi. Kaleci Timur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Antalyaspor'un beraberlik golü olarak ağlara gitti: 2-2.

24'üncü dakikada sağ çaprazdan topla ceza alanına giren Bünyamin, meşin yuvarlağı Gelson Dala'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Timur'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Gelson Dala, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

8'inci dakikada sağdan gelişen atakta Muharrem kendi topuyla rakip ceza alanı ön çizgisine kadar gitti. Topla buluşan Metehan'ın sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ikinci maçında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile TFF 2'nci Lig temsilcisi Eyüpspor, Antalya'da oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor bir üst tura yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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