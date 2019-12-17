Eyüpspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüpspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Eyüpspor: 2-2

7 saat önce

STAT: Asteria Kremlin Palace Spor MerkeziHAKEMLER: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen BaltacıANTALYASPOR: Boffin (xx)- Tarık Çamdal (xx), Salih Dursun (xx), Bünyamin (xx), Cissokho (xx), Harun (xx), Halil İbrahim (xx)(Dk.85 Mevlüthan), Mikail (xxx)(Dk.

Eyüpspor: 2-2, System.String[]

STAT: Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Tarık Çamdal (xx), Salih Dursun (xx), Bünyamin (xx), Cissokho (xx), Harun (xx), Halil İbrahim (xx)(Dk.85 Mevlüthan), Mikail (xxx)(Dk.90 Ege), Fredy (xx), Gelson Dala (xxx), Mukaıru (xx)(Dk.82 Emre)

EYÜPSPOR: Timur (xx)- Göksu (xx), Muhammet (xx), Muhammet Sercan (xxx), Muharrem (xx), Kadirhan (xx), Berkan Burak (xx), Eren (xx)(Dk.61 Harun x), İzlem Anıl (xx), Metehan (xxx)(Dk.76 Doğukan x), Emre Torun (xx)(Dk.83 Ömer)

GOLLER: Dk.24 Gelson Dala, Dk.78 Mikail (Antalyaspor), Dk.8 Metehan, Dk.64 Muhammet Sercan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Sercan, Metehan, Berkan Burak, Kadirhan, Emre Torun (Eyüpspor), Salih Dursun (Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ikinci maçında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile TFF 2'nci Lig temsilcisi Eyüpspor, Antalya'da oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor bir üst tura yükseldi.

8'inci dakikada sağdan gelişen atakta Muharrem kendi topuyla rakip ceza alanı ön çizgisine kadar gitti. Topla buluşan Metehan'ın sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada sağ çaprazdan topla ceza alanına giren Bünyamin, meşin yuvarlağı Gelson Dala'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Timur'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Gelson Dala, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

58'inci dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Timur son anda topu tokatlayarak kornere gönderdi.

64'üncü dakikada serbest vuruştan gelen topla buluşan Emre Torun, ceza alanı sol çaprazından kafayla kale önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

78'inci dakikada Mikail sağ kanattan sürdüğü topla rakip ceza alanına kadar indi. Kaleci Timur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Antalyaspor'un beraberlik golü olarak ağlara gitti: 2-2.

Mücadele 2-2'lik skorla tamamlanırken ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor tur atladı.


Gökhan Memişoğlu, Salih Dursun, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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