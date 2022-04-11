Eyüpspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, "Şampiyonluk kadrosu olan bir Eyüpspor karşısında 1 puan çok değerli. Takımımdan çok memnunum, son haftalara güçlü giriyoruz. Ara transferde kadroya kattıkları oyuncu, çok etkili oynadı. Evimize 1 puanla dönüyoruz. Bu, bizim için bir avantaj." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dört maçlık galibiyet serisiyle geldiğimiz bir deplasmandı. Bireysel olarak yükselen performanslar öz güvenimizi artırdı ve son maçlara daha motive hazırlanmamızı sağladı. Maç öncesi ısınmada iki oyuncumuzda sakatlık nüksetti. Bu ister istemez oyuncularımızın enerjisini düşürür gibi oldu. İlk yarıda savunmada iyi işler yaptık. Rakibi kaleden uzak tuttuk. Hücumda daha üretken olabilirdik ama ilk yarıda bunu yapamadık. İlk yarının sonunda bir gol yedik. Devrede enerjimizi artırdık. İkinci yarı normal başladı. Değişikliklerden sonra oyuna hakim olmaya başladık. Savunma arkasına yaptığımız koşularla 2-1 öne geçtik. Topun rakipte kalması oyuncularda tempo düşmesine neden oldu."

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

"Önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Geçen haftaki galibiyetten sonra önemli bir maçtı. Buradan alacağımız 3 puan, ilk iki ümidimizi artıracak ve play-off şansımızı da güçlendirecekti. Burada kaybettiğimiz puanı daha sonraki haftalarda toplamaya çalışacağız. Önemli olan bu işin sonu. Önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık. Rakibe fırsat vermeden pozisyonlar bulmaya çalıştık. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. İkinci yarıya da kötü başlamadık. Bir anlık konsantrasyon eksikliği ve pozisyon kaybıyla golü yedik. Golün şokunu atlatamadan ikinci golü de kalemizde gördük. Oyuncularımız hiç beklemedikleri golleri yiyince zor duruma düştü. Mağlup duruma düşünce oyuncularım maçı çevirmek için her şeyini ortaya koydu. Üçüncü golü de bulabilirdik. Altınordu, iyi bir ekip. Takım olarak yıldız bir takım. İyi genç oyunculara sahipler ve iyi oynuyorlar. Hüseyin hocayı da tebrik ediyorum."

Hamzaoğlu, futbolda her şeyin olabileceğini ve ikinci sıradaki Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 7 puanlık farkın kapanabileceğini dile getirerek, "Biz bir seri yakalayabiliriz, rakibimiz kötü bir seri yapabilir. Futbolda her şey olabilir. Son ana kadar şansımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.