Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya 'semt takımına semtte yeni stat' için kolları sıvadı

"Karagümrük'ün yaşadığı sorunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadık"

"Semtimize 10-15 bin kişilik yaşayan bir stat yapacağız.. Herkesin işine yarayacak ve buradaki anıları yaşatmak için buraya yapacağız"

-Kulübün 13 milyon TL'lik borcunu kapattı-Pandemide sorun olmasın diye tesis dışında yer kiraladı, aynı mevkideki futbolcuları birbirinden uzak odalarda konaklattı-Futbolculara son derece lüks araçları tahsis etti, şampiyonluk primi olarak şu an kullandıkları araçların sözünü verdi"Şampiyon olduğumuzda tüm takımımız Eyüp Sultan'da şükür namazı kılacağız""Erencan Yardımcı gelecek vadeden bir futbolcu""Önümüzdeki senenin transferlerini şimdiden tamamladık"

Eyüpspor'a 2019 yılı yazında Kulüp Başkanı seçilen Murat Özkaya, göreve gelir gelmez ilk olarak kulübün 13 milyon TL olan borcunu kapattı ve tüm temlikleri kaldırdı. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Eyüpspor, en yakın rakibi Bodrumspor'un 16 puan önünde lider durumda bulunuyor. Kamuoyu O'nu Galatasaray'dan 4.2 milyon TL'ye renklerine bağladığı 18 yaşındaki Erencan Yardımcı transferiyle daha yakından tanıdı. Ancak O fikirleriyle fark yaratan bir işadamı olduğu gibi şimdi futbolda yeni bir dönem açmaya geldi. 'semt takımına semtte yeni stat' için kolları sıvadı. Önce kulüp olmayı sonra takım olmayı tercih eden Özkaya, emin adımlarla ve sağlam temellerle tarihi kulüp Eyüpspor'u yükselişe geçirdi. Semt takımının stadına dijital reklam panoları yaptırdığı için çok para harcadı gerekçesiyle eleştirilen Özkaya, maliyeti 6 maçta amorti etti. Futbolculara pandemide olumsuz etkilenmesinler diye özel araç tahsis eden Başkan Özkaya, şampiyon olmaları durumunda ise bu son model lüks araçların kendilerinin olacağını söyledi. Bu yaşananların ardından da ligin bitimine 11 maç kala kulüpte şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve bir süre oynadıktan sonra Galatasaray basketbol takımında forma giyen Murat Özkaya, Galatasaray Kongre üyesi hatta Galatasaray'ın forma göğüs sponsorlarından birisinin yönetim kurulu başkanı. Murat Özkaya, "Neden Eyüpspor?" sorusuna şu cevabı verdi: "Biz İstanbul'un manevi olarak en çok bilinen ve ziyaret edilen ilçesi Eyüp Sultan'ın takımıyız. Bu yüzden bizim takımımız asla olumsuz söylemlerle bir arada olamaz. Biz duruşu olan bir takım olmalıyız. Bu yüzden yüzde yüz haklı olduğumuz hakem hatası olan maçlarda bile futbolcularımıza ve teknik heyetimize itiraz etmeyin diyoruz. Yenildiğimiz zamanlarda rakip takımın futbolcularını ve yönetimini bizzat giderek tebrik ediyoruz. İnşallah şampiyon olduğumuzda tüm takımımız Eyüp Sultan'da şükür namazı kılacağız. 50 yıllık Eyüp'lüyüm. 2019 yılında başkan seçildiğimde kulübün borcu çok fazlaydı. Çalışanların bile maaşları zor ödeniyordu ancak yaptığımız çalışmalar, bulduğumuz sponsorlarla şu an itibariyle ekonomik durumu en iyi olan kulüplerden biri haline geldik. Benim amacım Eyüpspor'u sürdürülebilir ekonomik yapısı, tesisleri ve örnek stadıyla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en gözde semt takımlarından biri yapmak. Bunun için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mevcut tarihi Eyüp Stadı'nın Avrupa'da örnekleri çokça görülen, yaşayan bir butik stat olması için proje çalışmalarımız devam ediyor. Eyüp semtinin insanlarının günlerini geçirebilecekleri, konserlere gidebilecekleri, sinema keyfi yaşayabilecekleri, alışveriş ve eğlence mekanlarının olduğu 10-15 bin kişilik bir semt stadı en büyük hayalim. Maalesef Karagümrük'ün Süper Lig'e yükseldikten sonra stadının olmaması ve iç saha maçlarını birçok farklı statta hatta şehirde oynaması bizi çok üzdü. Biz de bunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadık. Süper Lig'e yükseldiğimizde stadıyla tesisleriyle yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla örnek bir kulüp olacağız. Buna o kadar inanmış durumdayız ki önümüzdeki senenin iç transferlerini şimdiden tamamladık."Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, kendisinin Galatasaray Kongre Üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, Erencan Yardımcı'nın gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu ve alt yaş gruplarında milli takım formasıyla birçok kulübün takibinde olan bir futbolcu olduğu söyledi. Özkaya, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu da olumsuz etkiledi. Halbuki biz, pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir altyaş grubu milli oyuncumuza forma giyme, düzenli oynama imkanı vermiş olduk" diye konuştu. İKİNCİ LİG'DE DE VAR SİSTEMİ OLMALISpekülasyonların önünü geçmek için alt liglere de VAR sistemi gelmesi gerektiğini ve bunun için kameraların çok pahalı olmadığını dile getiren Özkaya, "İkinci Lig'de de kesinlikle VAR sistemi olmalı çünkü maçlarımız aynı zamanda bahis bültenlerinde de yer alıyor. Bu nedenle spekülasyonun önüne geçmek için VAR sistemi gelmeli" şeklinde konuştu.AYNI MEVTKİİDE OYNAYAN OYUNCULARIMIZI UZAK ODALARDA KONAKLATTIKPandemi herkesi olduğu gibi Eyüpspor'u da olumsuz etkiledi ancak Başkan Özkaya bulaşı riskini engellemek için özel tedbirler aldı. Riski en aza indirmek için mevcut tesislerde kalan futbolcular için bir üniversitenin yurdunu kiraladı. Özkaya, "Biz yatırım yapmışız, futbolcular bizim için kıymetli. Tesislerde aynı odada iç içe kalıyorlardı ve hatta bazı odalarda 7-8 futbolcu bir aradaydı. Bunun önüne geçmek için özel bir üniversitenin pandemi nedeniyle boş olan yurdunu kiraladık ve futbolcularımız birer kişilik odalarda steril koşullarda kaldılar. Öyle ki, aynı mevkide oynayan futbolcularımızı birbirlerine en uzak odalara koyarak virüsün takımımızı etkilememesi için çaba gösterdik" bilgilerini verdi.ŞAMPİYONLUK PRİMİ, FUTBOLCULARIN ŞU AN KULLANDIKLARI ARAÇLAREyüpspor Başkanı Murat Özkaya, şampiyonluk primiyle ilgili de şunları söyledi;"Futbolcularımız antrenmanlara toplu taşıma araçları ya da taksilerle geliyorlardı. Pandemi başlayınca sahibi olduğum araç kiralama şirketinden her futbolcumuza birer araç tahsis ettik. 'Sezon sonuna kadar kullanabilirsiniz' dedik. Hatta futbolcularımıza yıl sonunda şampiyonluk primi olarak da bu araçları taahhüt ettik. Böylece hem korona salgınından etkilenmelerini en aza indirdik, hem de onları motive ettik." ADNAN POLAT VE ALİ KOÇ

40 yıldır futbolun içinde olduğunu söyleyen Özkaya, "Belki birlikte çalıştığım için ama bence Türk futbolunun en iyi kulüp başkanlarından biri Adnan Polat'tı. Şu anda Ali Koç'a büyük saygı duyuyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırım, Fenerbahçe için yaptıkları gerçekten çok büyük işler. Bu kadar olumsuz mali tablolara rağmen kulübe sponsor bulma konusunda büyük fedakarlıklar yapıyor. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu Ali Koç'un ekonomik olarak yaptığı bu fedakarlığı ileride daha iyi anlayacak" ifadelerini kullandı.