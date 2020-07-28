Eyüpspor'da ilk transfer; Artun Akçakın

Covid-19 nedeniyle yarıda kalan sezonu 14. sırada tamamlayan Eyüpspor, geçtiğimiz yıl ara transfer dönemiyle birlikte kadro yapılanmasına başladı.

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin büyük bölümüyle yola devam edecek olan Eflatun Sarılı ekip, önemli transferlere de imza atıyor.

Eyüpspor, ilk olarak geçtiğimiz sezonu Tarsus İdman Yurdu'nda geçiren ve 26 maçta 13 gol atan Artun Akçakın'la anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.İmza töreninde Başkan Vekili ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Fatih Kulaksız da hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Artun Akçakın! 27 yaşındaki Forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Eflatun Sarılı forma ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.