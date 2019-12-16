Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti - Son Dakika
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Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak maçın yeri değiştirildi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak maçın yeri değiştirildi. Karşılaşma Antalya Stadı'nın yerine Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'na alındı.Karşılaşma yarın saat 14.30'da oynanacak. Müsabakada kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olacak, ayrıca bilet satışı yapılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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