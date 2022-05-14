Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından

14.05.2022 18:56

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, iki takım için de önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirtti.

Takıma geldikleri üç günlük süreçte Kocaelispor'u analiz etmeye çalıştıklarını vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Rakibin hızlı çıkışlarında lehimize sonuçlar oluşacağını söylemiştik. 15-25 dakikalık süreye baktığımızda yakaladığımız pozisyonlar var, bunların 2 tanesini değerlendirdik. Sonra skoru koruma içgüdüsüne girdik. İkinci yarı riskleri alan Kocaelispor karşısında orta sahada fiziksel sıkıntı yaşadık ve rakibe pozisyonlar verdik. Kaliteli ayaklarımız var. Özellikle hücumda önemli oyunculara sahibiz, bunları kullanacağız. Orta sahadaki tempoyu artırmamız gerekiyor. Play-off'a kaldığımız için mutluyuz."

Üzülmez, bir basın mensubunun "Kocaelili olarak Kocaelispor'un durumunu değerlendirir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kocaeli çocuğuyum, Kocaeli'yi seviyorum, orada yatırımlar yaptık. Orada değer görmediğimi düşünüyorum. 4 kere hoca değiştiler, yüzümüze bakmadılar. Telefon bekledik ama çalmadı. Her kent bir şekilde kendi çocuğuna sahip çıkar ama Kocaeli'de hiç destek verilmedi. Ben iyi bir Kocaeliliyim, o kenti seviyorum. Yeğenlerim, kardeşim iyi Kocaelililer, her hafta maça gidiyorlar. Biz de duygusallaşacağız ama en azından bir telefon açıp görüşlerimizi alabilirlerdi. Üzüntülüyüm, yardımcım da Kocaelili. Yaptıkları yanlışları dile getirmeye çalıştık ama onlar daha iyisini biliyordur belki de."

Kocaelispor cephesi

Ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül, çok üzgün olduklarını söyledi.

Geldikleri günden itibaren çok iyi çalıştıklarını ifade eden Gül, "Bugüne kadar gecemiz gündüzümüz kulüpte geçti. Derdimizi anlatacak cümle yok. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Çok fazla kredimiz de yoktu. 2 mağlubiyetle bu sonu yaşadık." diye konuştu.

Fırat Gül, bir basın mensubunun "Biraz sesli konuşur musunuz." demesi üzerine "Konuşacak ses kalmadı." ifadesini kullandı.

Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından
Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından
Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından
Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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